Sute de intervenții gestionate de pompierii vrânceni în luna noiembrie

Stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor calificat, descarcerarea, salvarea persoanelor și animalelor aflate în pericol, asanarea terenurilor de muniție rămasă neexplodată reprezintă doar câteva exemple, dintre cele 496 misiuni desfășurate de salvatorii vrânceni, în decursul lunii noiembrie.

Astfel, echipajele SMURD au intervenit pentru acordarea primului ajutor calificat și transportarea la spital a persoanelor rănite ori cu probleme medicale, în 343 de cazuri. Cele mai multe solicitări au fost preluate de paramedicii din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani (159 cazuri), urmând apoi Secția de Pompieri Adjud (91 cazuri), Stația de Pompieri Panciu (55 cazuri) și Secția de Pompieri Vidra (38 cazuri).

De asemenea, echipajele de stingere au acționat pentru lichidarea a 34 de incendii, din care 6 la vegetație uscată, mărăciniș, vegetație ierboasă înaltă și litieră, 28 la gospodăriile populației, principalele cauze fiind: efect termic, scurtcircuit electric, jar sau scântei, flacără (focuri în aer liber, chibrit, flăcări de la aparate termice, etc.) și efectul termic al curentului electric.

Totodată, echipajele de descarcerare au intervenit la 3 misiuni, pentru extragerea victimelor din autoturismele implicate în accidente rutiere.

Concomitent cu misiunile desfășurate pentru stingerea incendiilor și acordarea asistenței medicale de urgență, pompierii militari au mai acționat în: 23 situații privind asistența persoanelor, 22 misiuni de asigurare/supraveghere a zonelor pentru prevenirea situațiilor de urgență, 17 alte intervenții, 9 alte situații de urgență, 4 misiuni de sprijin la intervenție, 3 misiuni pentru salvarea animalelor din medii ostile vieții și 1 misiune pentru protecția mediului. Totodată, au fost desfășurate 7 de activități de recunoaștere în teren.

În 10 cazuri, echipajele pompierilor au fost întoarse din traseu, 15 deplasări s-au efectuat fără a mai fi necesară intervenția salvatorilor, iar 5 solicitări s-au dovedit a fi alarme false.

De asemenea, Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență (SVSU) au intervenit, independent și în cooperare cu serviciile profesioniste pentru situații de urgență (ISU) în 20 cazuri.

Pentru intervenția promptă la solicitările cetățenilor aflați în dificultate, salvatorii rămân la datorie, dinamica evenimentelor din teren, fiind atent monitorizată de Centrul Operațional, pentru dispunerea imediată a măsurilor necesare optimizării misiunilor de răspuns și asigurarea cooperării permanente cu celelalte structuri cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență, cu operatorii de utilități publice, precum și cu Serviciile Voluntare/Private pentru Situații de Urgență (SVSU/SPSU), cărora le mulțumim pentru buna colaborare.

Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență̆ pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro și aplicația de mobil DSU, care poate fi descărcată, gratuit, din App Store și Google Play.

Compartimentul Informare și Relații Publice al ISU Vrancea