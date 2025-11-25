TĂCEREA PRODUCE VICTIME. VOCEA TA SALVEAZĂ VIEȚI

Reclama

Astăzi, cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a transmis un mesaj ferm de sprijin și responsabilitate față de toate femeile. Polițiștii au oferit femeilor informații esențiale pentru siguranța, sănătatea și bunăstarea lor. Relațiile armonioase și respectul reciproc reprezintă baza unei vieți echilibrate, însă, din păcate, pentru multe femei această zi este marcată de teamă, nesiguranță și umilință, fiind captive în relații toxice, caracterizate de abuz emoțional și/sau fizic. Prin activitățile desfășurate, polițiștii reafirmă angajamentul instituției de a proteja victimele violenței domestice și de a promova o cultură a respectului, siguranței și nonviolenței. Astfel, dorim să reamintim tuturor faptul că Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea dispune de instrumente eficiente pentru protejarea victimelor violenței domestice, măsuri care pot fi aplicate rapid și care oferă o protecție reală persoanelor aflate în pericol. Așadar, încurajăm toate persoanele care sunt victime ale violenței domestice, precum și pe cele care au cunoștință despre astfel de situații, să sesizeze de îndată polițiștii, prin orice mijloace, inclusiv prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Totodată, recomandăm victimelor să accepte măsurile de protecție de care pot beneficia, respectiv emiterea ordinului de protecție provizoriu, valabil 5 zile și emis direct de polițiști, sau a ordinului de protecție emis de instanță. În cadrul acestor măsuri pot fi dispuse intervenții esențiale pentru siguranța victimei, precum evacuarea agresorului, păstrarea unei distanțe minime față de aceasta, față de locuință, locul de muncă sau unitatea de învățământ, precum și alte măsuri specifice.

De asemenea, menționăm că, în prezent, între măsurile ce pot fi dispuse se regăsește și obligativitatea ca agresorul să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere, asemănător unei brățări, montat de regulă la nivelul gleznei. Deși monitorizarea electronică reprezintă încă un instrument relativ nou, iar unele victime manifestă rețineri în a-l accepta, rezultatele pozitive înregistrate de la debutul proiectului-pilot, respectiv de la 1 octombrie 2022, au demonstrat eficiența și utilitatea acestei măsuri în protejarea persoanelor aflate în situații de risc.

Polițiștii vrânceni, cu sprijinul Corpului Național al Polițiștilor – Consiliul Teritorial Vrancea, au desfășurat activități de prevenire în cadrul campaniei naționale „Tăcerea e violență. Vocea ta e soluția” și al programului național „Scuzele nu schimbă realitatea!”, acționând atât în mediul urban, cât și rural, fiind prezenți la o fabrică de prelucrare a produselor textile și în zona Școlii Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu” din Focșani, unde au interacționat cu peste 600 de persoane, cărora le-au oferit flori, bomboane cu mesaje preventive, flyere și recomandări privind recunoașterea și raportarea agresiunilor.

Violența nu educă. Violența nu disciplinează. Violența lasă traume.

Construirea unei comunități sigure este responsabilitatea fiecăruia dintre noi.

Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea reamintește că prevenirea violenței începe cu vocea celor care aleg să nu tacă.