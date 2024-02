Tâmboești: Proiecte de investiții pentru dezvoltarea localității

Reclama

Experiența în administrație publică dar și dedicarea către dezvoltarea comunității a edilului Mariean Pleșea au făcut ca localitatea Tâmboești să ”crească” din punct de vedere a calității vieții. De la an la an, proiectele de investiții, implementate atât cu fonduri europene cât și cu bani din bugetul local, au așezat localitatea pe un loc fruntaș la nivelul județului Vrancea. ”La finalul fiecărui an, alături de echipa mea din primărie, facem o analiză la nivelul localității și stabilim ce proiecte sunt necesare comunității și care sunt liniile de finanțare pe care le putem accesa. Este o muncă continuă, de echipă, dar care la final are o mare satisfacție, atunci când vezi că oamenii din localitate au condiții de trai mai bune, când copiii primesc educația potrivită, într-un mediu de calitate”, a spus primarul Mariean Pleșea. În prezent, în Tâmboești sunt în derulare mai multe proiecte de investiții, în diferite stadii de implementare, atât de reabilitare drumuri, extindere rețele de apă, reabilitare unități de învățământ dar și construirea unui centru de zi pentru copiii aflați în situații de risc de separare. ”Continuăm și anul acesta cu modernizarea drumurilor de interes local din localitate dar și cu proiectele de extindere în sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare. De asemenea, se lucrează și la rețelele de apă potabilă inclusiv realizarea unui rezervor de înmagazinare a apei în satele Tâmboești, Pădureni și Slimnic. Această investiție care este în execuție va fi de mare folos, mai ales că pe perioada verii erau probleme cu alimentarea cu apă”, a mai precizat edilul.

1. Înființare parc fotovoltaic pentru consumul propriu al U.A.T. Tâmboești pus spre aprobare prin PNRR

2. Elaborarea/actualizarea in format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană aprobat prin PNRR C10

3. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde TIC- 3 stații de autobuz, 29 bănci, 35 coșuri de gunoi și 2 stații de încărcare cu energie electrică aprobat prin PNRR C10

4. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe comuna Tâmboești, județul Vrancea – aprobat prin PNRR –C15

5. Construire centru de zi pentru copii aflați în situații de risc de separare de părinți – aprobat prin MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE

6. Modernizare drum local în comuna Tâmboești, județul Vrancea – aprobat prin CNI

7. Extindere sistem integrat de alimentare cu apă și rețea de canalizare în satele Trestieni și Slimnic, comuna Tâmboești, județul Vrancea – aprobat prin AS-PNI

8. Modernizare drum local strada Rozelor, comuna Tâmboești

9. Extindere rețele de apă uzată și potabilă inclusiv rezervor de înmagazinare satele Tâmboești, Pădureni, comuna Tâmboești

10. Înființare sistem inteligent de distribuție a gazelor în comunele Tâmboești, Sihlea, Slobozia Bradului și Obrejița- adjudecat operator proiectare și execuție

11. Consolidare, reabilitare termică, modernizare și dotare Școala Gimnazială cu clasele I-VIII, sat Tâmboești, comuna Tâmboești, județul Vrancea aprobat prin AS-PNI CCRS

12. Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligență a energiei pentru grădiniță cu program normal sat Tâmboești, comuna Tâmboești, județul Vrancea

13. Construire și dotare școala gimnazială cu clasele I-VIII sat Slimnic, comuna Tâmboești, județul Vrancea

14. Amplasarea unui număr de 35 de bănci și 35 de coșuri de gunoi pe strada Podgoriilor

