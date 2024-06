Tinerii Alianței Dreapta Unită schimbă județul în bine!

Reclama

A venit ziua în care tinerii vor avea un cuvânt de spus în Consiliul Local Focșani și Consiliul Județean Vrancea! Alianța Dreapta Unită vine în fața focșănenilor cu o listă de consilieri locali care vor pune umărul la dezvoltarea reală a orașului. Tinerii promovați de alianță aduc cu ei progresul dar și puterea de muncă.

„Sunt Iulian Nichifor, am 30 de ani și sunt un tânăr dedicat comunității noastre. Am absolvit facultatea de Științe Exacte și Inginerești, specializarea Informatică și am o experiență în vânzări de cinci ani, dintre care un an într-o afacere locală și patru ani într-o companie națională. De trei ani, m-am implicat în politică, odată cu înființarea partidului Forța Dreptei pe 21 decembrie 2021. Motivat de dorința de schimbare, am devenit Președinte al Organizației de Tineret Focșani și Vicepreședinte al Organizației de Tineret Național. Am organizat campanii pentru ecologizarea zonelor de pescuit și interzicerea reclamelor la jocurile de noroc și am participat, alături de colegii mei, la campania de oferire a pomilor fructiferi în județ, precum și alte activități. Îmi doresc ca la nivel local să se realizeze o platformă digitală cu locuri de muncă unde tinerii să aibă acces ușor și de asemenea, în parteneriat cu Consiliul Județean Vrancea, prin președintele Ion Ștefan, să sprijin tinerii prin acordarea unei subvenții de 5000 de euro la primul contract de muncă. Promit să fiu alături de voi, dragi cetățeni și să lupt pentru schimbarea în bine a orașului nostru. Vă mulțumesc pentru sprijin și vă cer încrederea în această campanie electorală!”, a transmis Iulian Nichifor, candidat la funcția de consilier local din partea Alianței Dreapta Unită.

Pe lista de consilieri județeni o regăsim și pe Liliana Arsene, o tânără de 29 de ani, din comuna Reghiu, care va reprezenta vrâncenii cu demnitate și onoare. „Sunt o vrânceancă ce a ales să nu se îndepărteze de origini, în ciuda stadiului în care se află județul nostru, acesta fiind și motivul ce m-a determinat să candidez pe lista de consilieri județeni. Județul Vrancea este într-un continuu regres și decădere din punct de vedere socio-economic. Speranța de a ne dezvolta și de a evolua era la limită, până să îl întâlnesc pe deputatul ION ȘTEFAN. Un om dornic să ADUcă schimbarea, dezvoltarea, să realizeze obiective palpabile și fezabile pentru județul nostru. În jurul dumnealui ne-am adunat o echipă de tineri vrânceni, mândri de această proveniență, ce în frunte cu ION ȘTEFAN, candidat la funcția de Președinte al Consiliului Județean Vrancea, avem posibilitatea și determinarea de a ridica județul la rangul și aspectul ce i se cuvine cu adevărat. Pentru a îndeplini proiectele și dorințele noastre în această comunitate avem nevoie de dumneavoastră în data de 9 iunie, unde putem demonstra că Vrancea este a Noastră, a TUTUROR! Vrancea are nevoie de evoluție – nu involuție, de progres – nu regres, de dezvoltare – nu stagnare, are nevoie de oameni determinați, de iubitori ai acestui județ. Ne vedem la VOT pentru a reADUce statutul real al Vrancei!”, a transmis Liliana Arsene, candidat la funcția de consilier județean din partea Alianței Dreapta Unită.

O echipă unită de tineri dinamici, motivați și pregătiți să contribuie la dezvoltarea județului care își doresc să fie vocea vrâncenilor în administrația județeană și locală.

Pe lista de consilieri locali și județeni ai Alianței Dreapta Unită îi regăsim pe tinerii : Iulian Nichifor, Claudia Drăgan, Cătălin Dediu, Ady Tufaru, Robert Manolache, Alexandru Bogdan, Dan-Cornel Cabalorta, Alexandra-Mirela Mazilu, Andrei Penciuc, Liliana Arsene.

