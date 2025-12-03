Tradiție: Concursul ”Vitrine de Crăciun” organizat de Primăria municipiului Focșani

Vin Sărbătorile și ne pregătim pentru concursul „Vitrine de Crăciun”, ediția a VII-a

Ne pregătim pentru sărbătorile de iarnă iar Primarul Cristi Valentin Misăilă invită în mod public TOȚI agenții economici să pavoazeze cu ornamente luminoase vitrinele și spațiile din incintă. În perioada sărbătorilor de iarnă vom organiza cea de-a VII-a ediție a concursului „Vitrine de Crăciun” prin care vom premia cele mai frumoase vitrine și spații de incintă din oraș.

Înscrierea şi participarea la concurs nu presupun perceperea de costuri sau taxe de participare. Concursul public „Vitrine de Crăciun” organizat de Primăria Municipiului Focșani se adresează tuturor operatorilor economici care pavoazează cu ornamente luminoase de sărbători vitrinele și spațiile din incintă.

Concursul se va derula în perioada Sărbătorilor de Iarnă, până la 24 ianuarie 2026.

Participanții se pot înscrie la concurs, în perioada 22 – 30 decembrie 2025, chiar și cu mai multe spații pavoazate, aflate în folosință la momentul înscrierii în concurs.

Potrivit regulamentului, înscrierea la concurs a participanților se face on-line, printr-un formular care va fi însoțit de 3 fotografii color cu spațiul pavoazat, în format jpg, png, tiff sau gif, la o rezoluție minimă de 300 dpi.

Concursul se desfășoară astfel: după înscriere, toate pozele vor fi postate în data de 31 decembrie 2025 pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Focșani și vor putea fi votate până pe 24 ianuarie 2026.

Ulterior, juriul concursului va puncta amenajarea vitrinelor, urmărind criteriile stabilite prin regulament



Relevanța pentru perioada sărbătorilor (0 – 25 puncte);

Impact vizual/Design atractiv (0 – 25 puncte);

Originalitate (0 – 25 puncte);

Cromatică (cel mult 3 culori) (0 – 25 puncte).

Scorul final va fi stabilit astfel: 75% nota acordată de juriu și 25% din punctajul obținut prin voturile exprimate pe Facebook.

Premiile acordate sunt următoarele



locul I – suma de 5000 lei;

locul II – suma de 4000 lei;

locul III – suma de 3000 lei;

2 mențiuni – 1500 lei fiecare.

Câștigătorii concursului vor fi anunţați printr-un anunţ public, în data de 30 ianuarie 2026.

Împreună aducem magia Sărbătorilor de Iarnă pe străzile orașului nostru și în inimile tuturor focșănenilor, indiferent de vârstă.

Vă așteptăm cu drag să participați la acest concurs!

Sursa: Primăria municipiului Focșani