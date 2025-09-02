Tragedie în Poiana Cristei: bărbat prins sub un acoperiș

Reclama

În urmă cu puțin timp, în comuna Poiana Cristei a avut loc o intervenție pentru salvarea unei persoane surprinse sub acoperișul unui șopron prăbușit. La fața locului au acționat pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani cu modulul SMURD, o autospecială de stingere, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Poiana Cristei.

Persoana surprinsă sub dărâmături, un bărbat în vârstă de 75 de ani, a fost extrasă de echipele de intervenție. Din nefericire, echipajul Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea a declarat decesul victimei.

Sursa: ISU Vrancea

