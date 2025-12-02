Tragedie la Golești! Muncitor strivit sub un mal de pământ

tragedie în comuna Golești, în această dimineață. Un muncitor a fost prins sub un mal de pământ. ”Detașamentul de Pompieri Focșani a intervenit în comuna Golești pentru salvarea unei persoane surprinse de un mal de pământ. La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), modulul SMURD, autospeciala multirisc și un buldoexcavator. Persoana, un bărbat în vârstă de 54 de ani, a fost extrasă inconștientă de către echipajele de intervenție și predată echipajului Serviciului de Ambulanță Județean pentru efectuarea manevrelor de resuscitare”, au transmis pompierii vrânceni. Din păcate, echipajul medical ajuns la fața locului a constatat decesul bărbatului. Victima făcea parte dintr-o echipă de muncitori care lucra la extinderea proiectului de canalizare în comuna Golești. Și inspectorii ITM vor deschide o anchetă în acest caz.

