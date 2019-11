Tragedie pe soseaua de centura! Doua persoane si-au pierdut viata intr-un accident

Familii distruse intr-o clipa din cauza unui accident rutier ce a avut loc, la orele pranzului, pe soseaua de centura. Un tanar, in varsta de 21 de ani, din Focsani, in timp ce conducea un autoturism din directia Focsani-Ram. Sarat, a incercat sa depaseasca un autoturism pe prima banda a soselei, a luat acostamentul si a lovit masina pe care incearca sa o depaseasca. De aici a fost aruncat pe contrasens unde s-a lovit de alte doua masini, ce circulau regulamentar. In urma impactului foarte violent, un tanar de 19 ani, din Golesti dar si o femeie din Roman au decedat. Alte doua personae au ajuns in stare grava la spital iar alti doi pasageri au fost raniti usor. Traficul a fost blocat pe E 85 mai bine de o ora. Soferul vinovat avea permis de conducere de putin timp. Politistii fac cercetari pentru a stabili cu exactitate imprejurarile evenimentului.

