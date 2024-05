Un antreprenor de succes – viitorul primar al comunei Milcovul

Reclama

Alianța Dreapta Unită se prezintă în față alegătorilor cu un candidat cu experiență în afaceri, care poate aduce investiții pentru comuna Milcovul. Sergiu-Marian Bordea-Ștefan, are 44 de ani, economist de profesie și are o viziune clară și orientată spre viitor pentru dezvoltarea și îmbunătățirea condiților de trai ale comunității din care face parte. ”Îmi doresc să îmi aduc priceperea din domeniul antreprenoriatului chiar aici, la mine acasă. Pe plan profesional, am activat atât în sectorul privat, cât și în sectorul public și cunosc problemele cu care se confruntă atât cetățenii cât și instituția primarului. Îmi doresc, ca alături de echipa de consilieri, să reușim atragerea de fonduri europene care să ajute la dezvoltarea comunei”, a transmis candidatul Alianței Dreapta Unită la funcția de primar al comunei Milcovul, Sergiu-Marian Bordea-Ștefan.

Programul electoral al candidatului ADU – Sergiu-Marian Bordea-Ștefan

1.Accesarea de Fonduri Europene pentru înființarea unui parc industrial în zona pășunilor, această locație, se afla la intersecția drumului Expres Focșani-Brăila-Constanța cu Autostrada Moldovei. Înființarea infrastructurii necesare parcului industrial (drumuri, utilități) ; achiziționarea de utilaje necesare asfaltării, deszăpezirii și pentru procesarea vegetației uscate din comună (fabrica de peleți)

Atragerea investitorilor prin scutirea de taxe locale pe o perioadă de 10 ani, cu condiția să realizeze puncte de lucru pe raza comunei cu scopul de a crea locuri de muncă

3.Asistență medicală – vom înființa o echipă mobilă (medic+asistent), care va vizita persoanele vârstnice și persoanele cu dizabilități din cele 2 sate ale comunei Milcovul, de 2 ori pe săptămână

4.Construirea unui un dispensar medical în satul Lămotești

5.Realizarea unei cantine și a unui centru de recuperare pentru persoanele vârstnice

5.Construirea unei școli în satul Lămotești unde se va implementa un program tip after-school. De asemenea, dorim înființarea a 3 grupe de copii pentru o grădiniță cu program prelungit, în aceeași clădire cu școala

6.Construirea unei piețe agroalimentare, unde locuitorii comunei să-și poată valorifica produsele

Începerea, implementarea și finalizarea proiectului de racordare a comunei la sistemul de gaze naturale

8.Refacerea stadionului și reînființarea echipei de fotbal local

Atât sala de sport cât și terenul sintetic vor putea fi folosite GRATUIT de orice cetățean din comună

10.Înființarea a 2 locuri de joacă pentru copii, moderne și sigure, în cele două sate

11.Transformarea malurilor râurilor Milcovul și Argint, în zonă de promenadă

Refacerea podețelor și a șanțurilor acolo unde s-au realizat defectuos, refacerea punții de peste râul Milcovul, din satul Milcovul, amenajarea de trotuare, poduri și șanțuri pe calea Focșani, amplasarea de coșuri pentru strângerea gunoiului selectiv

13.Realizarea unui parc fotovoltaic pentru ca iluminatul public să fie GRATUIT

14.Toate ședințele de consiliu local vor fi înregistrate și transmise live și pot participa și locuitorii comunității. Vom organiza ședinte publice cu cetățenii pentru a le afla nevoile

15.Acordarea unui sprijin financiar pentru amenajarea băilor in interiorul locuințelor cu racordarea la sistemul de canalizare

16.Renegocierea contractului cu CUP RA deoarece costurile actuale sunt foarte mari.

Rechizite școlare GRATUIT pentru toți copiii Transport GRATUIT pentru elevi, salariați și pensionari

