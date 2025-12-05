„Un scriitor printre noi” – lansare de carte în biblioteca Școlii Gimnaziale ”Anghel Saligny” Focșani

De către

Joi, 4 decembrie, biblioteca Școlii Gimnaziale ”Anghel Saligny” Focșani a fost gazda unui eveniment deosebit: lansarea primei cărți scrise de Edan Galiță , elev în clasa a III-a A, un moment care a adus împreună profesori, părinți și elevi, într-o atmosferă plină de emoție și mândrie.

Tânărul autor a vorbit despre inspirația care l-a determinat să scrie cartea intitulată „Aventurile lui Constantin și ale lui Capipufi”, precum și despre provocările întâmpinate pe parcursul procesului de creație. Elevul a subliniat faptul că sprijinul tatălui, domnul Adrian Galiță, a avut un rol esențial în realizarea acestui proiect, care reprezintă nu doar o reușită personală, ci și o sursă de inspirație pentru alți copii.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului educațional „Un scriitor printre noi” și a fost moderat de profesor învățământ primar, Monica-Elena Sandu. Proiectul și-a propus să încurajeze lectura, exprimarea creativă și încrederea elevilor în propriile abilități

Atmosfera a fost completată de intervenții din partea colegilor , a doamnei bibliotecar, Liliana Leonte și a doamnei consilier școlar, Mirela Stoican, care au adresat cuvinte de apreciere și încurajare tânărului scriitor. Cartea a fost prezentată publicului printr-o scurtă lectură interactivă, a unui joc narativ, care a pus accentual pe creativitate și un atelier artistic de ilustrare a viitoarei cărți .

Domnul director, profesor Mircea Lazăr, a felicitat elevul pentru performanță și a subliniat importanța încurajării lecturii și creativității în rândul copiilor: „Astfel de reușite demonstrează că fiecare elev are un potențial extraordinar, care trebuie susținut și valorizat”.

Evenimentul s-a încheiat cu aplauze, fotografii și autografe, marcând un moment memorabil atât pentru autor, cât și pentru toți cei prezenți.