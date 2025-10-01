Vaccinul anti-HPV este gratuit pentru tinerii de până la 26 de ani

Începând de astăzi, 1 octombrie, vaccinul anti-HPV este gratuit pentru tinerii de până la 26 de ani. Serul este esențial pentru prevenirea cancerului de col uterin și a altor tipuri de cancer asociate virusului, în condițiile în care România înregistrează cea mai ridicată incidență din UE, cu peste 1.500 de victime anual în rândul femeilor. La solicitarea medicilor, a fost modificată vârsta gratuității după ce în faza inițială, părinții puteau solicita medicilor de familie vaccinarea gratuită a fetelor între 11 și 14 ani.

