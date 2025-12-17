Val de viroze în Vrancea! Specialiștii susțin că debutează noul sezon de gripă

Reclama

De la o săptămână la alta crește numărul virozelor respiratorii dar și al pacienților care se prezintă la spital cu simptome de gripă. Medicii avertizează că sezonul de gripă a debutat mult mai devreme anul acesta. În ultimele zile, la Spitalul Județean ”Sf. Pantelimon” Focșani s-au diagnosticat 56 de persoane cu virus gripal, cei mai mulții fiind copii cu vârste între 5 și 14 ani și peste 250 de pacienți cu viroze respiratorii acute, de asemenea cei mai mulții fiind copii. Din păcate au fost și 4 decese, la persoane cu vârste de peste 65 de ani ce au fost diagnosticate cu pneumopatii acute. ”Având în vedere creșterea numărului de cazuri de gripă, viroze respiratorii și pneumopatii, specifică sezonului rece, reamintim importanța respectării măsurilor de prevenție si protejare a sănătății . În această perioadă circulația virusurilor respiratorii este intensificată , iar categoriile cele mai vulnerabile sunt copii, vârstnicii, persoanele cu boli cronice, femeile însărcinate și persoanele imunodeprimate”, a transmis Alina Cosma, purtătorul de cuvânt al spitalului.

Medicii recomandă populației să se vaccineze antigripal, serul fiind gratuit pentru persoanele vulnerabile. Potrivit Direcției de Sănătate Publică Vrancea până în acest moment medicii de familie au raportat faptul că 17.550 de vrânceni s-au vaccinat antigripal însă nici o persoană nu s-a vaccinat antiCovid.

Reclama