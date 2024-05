Viitorul primar în adidași – Raluca Ion primar pentru Mărășești

Reclama

Sunt aproape 35 de ani de la Revoluție și tot atâția de când Mărășeștiul a devenit un oraș ”fantomă”. Fostele administrații au avut ”grijă” să vândă fabricile străinilor și să lase oamenii fără locuri de muncă, fără posibilitatea de a-și crește copiii. Aceste lucruri vor lua sfârșit pe 9 iunie, când Raluca Ion, candidatul Forța Dreptei pentru funcția de primar al orașului Mărășești, va câștiga alegerile locale. Un om simplu însă cu ambiție și putere de muncă, care va readuce Mărășeștiul pe harta investițiilor. Pentru a atinge acest scop, Raluca Ion îl susține pe Ion Ștefan, candidatul Alianței Dreapta Unită pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea. ” Am decis să îmi dedic timpul, energia și cunoștințele pentru a candida la funcția de primar, deoarece cred cu tărie că putem face din Mărășești un loc mai bun, mai prosper și mai unit. Motivația mea de a candida pentru funcția de primar provine din dragostea și respectul profund pe care îl am pentru această comunitate minunată. Îmi doresc cu ardoare să contribui la dezvoltarea orașului nostru, să îmbunătățesc calitatea vieții locuitorilor și să construiesc împreună cu voi un viitor plin de oportunități și reușite. Planurile mele pentru Mărășești sunt ambițioase și orientate către nevoile reale ale comunității noastre. Îmi propun să modernizez infrastructura orașului, să sprijin educația și cultura, să protejez mediul înconjurător și să stimulez economia locală prin promovarea afacerilor și atragerea investițiilor. Sub sloganul „Primar în Adidași”, vreau să fiu acel lider dinamic, deschis la dialog și gata să muncesc alături de voi pentru a construi împreună un Mărășești mai puternic și mai prosper. Cu fiecare pas în adidași, voi merge pe drumul schimbării pozitive și voi lupta pentru un oraș în care fiecare locuitor să se simtă acasă și să se bucure de un viitor strălucitor”, a transmis Raluca Ion, candidatul Forța Dreptei la funcția de primar al orașului Mărășești. Pentru a reuși implementarea proiectelor, Raluca Ion va fi sprijinită de Ion Ștefan, candidatul ADU la funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea. Votați pentru progres, votați pentru un viitor mai strălucit – votați pentru Raluca Ion – primar al orașului Mărășești! Alege Ion Ștefan, președinte al Consiliului Județean Vrancea!

Programul electoral al candidatului Raluca Ion – Forța Dreptei Vrancea

Asfaltarea străzilor din Mărășești dar și a drumurilor de interes local din toate satele Înființarea unei grădinițe cu program prelungit Teren GRATUIT, racordarea la utilități și scutire de taxe pentru 5 ani pentru investitorii care creează locuri de muncă Construirea unei stații de asfalt pentru scăderea cheltuielilor cu reabilitarea drumurilor Redeschiderea, reabilitarea și dotarea cu aparatură performantă a Spitalului Mărășești Amenajarea unor locuri de joacă moderne și sigure în toate cartierele și satele componente Construirea unor terenuri de sport multifuncționale (fotbal/ handbal/baschet/volei/tenis de câmp) Identificarea și punerea în valoare a sit-ului arheologic Pădureni și organizarea unui circuit turistic zonal Construirea unui bloc cu locuințe de serviciu pentru atragerea medicilor în Mărășești Campanii gratuite de sterilizare a câinilor și pisicilor Instalare unor sisteme de supraveghere video în oraș și satele aferente Depunerea tuturor eforturilor pentru înființarea unor secții de poliție rutieră și de jandarmi pe raza orașului Reabilitarea și dotarea dispensarelor medicale Acordarea unor burse de merit în valoare de 1000 de lei pentru absolvenții de gimnaziu și liceu care trec cu brio examenele Montarea unor limitatoare de viteză în punctele intens circulate din Mărășești Introducerea unor noi rute și opțiuni de transport. Vom implementa un sistem modern de afișare a programului și vom oferi abonamente GRATUITE salariaților, elevilor și pensionarilor Modernizarea pieței centrale și acces GRATUIT pentru producătorii din Mărășești Inițierea unor programe și parteneriate cu școli, instituții de învățământ superior și organizații de formare profesională. Vom pregăti GRATUIT tinerii în meserii căutate pe piața muncii Înființarea unor spații verzi îngrijite și crearea unei zone de agrement Organizarea unor consultări publice, dezbateri și întâlniri cu cetățenii pentru a identifica permanent nevoile și prioritățile comunitare.

Material realizat de SC INFORMAȚIA VRÂNCEANĂ SRL la comanda Partidului FORȚA DREPTEI VRANCEA ( Alianța electorală: Alianța Dreapta Unită USR-PMP-FORTA DREPTEI). Cod mandatar financiar coordonator 21240063).

