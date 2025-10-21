„Vin în Vrancea, tradiții și meșteșuguri” – un proiect care s-a încheiat oficial, dar care va continua să inspire

„Vin în Vrancea, tradiții și meșteșuguri” – un proiect care s-a încheiat...

Muzeul Vrancei a fost astăzi neîncăpător pentru publicul care a participat la evenimentul de final al proiectului „Vin în Vrancea, tradiții și meșteșuguri”, derulat de Consiliul Județean Vrancea, dedicat celei mai mari podgorii a României și poveștii vinului vrâncean.

Într-o conferință specială, am adus împreună oameni cu experiență – profesori universitari, cercetători și jurnaliști de vin – alături de tineri curioși și pasionați: elevi, artiști, producători locali și reprezentanți ai administrației locale. Peste 100 de participanți au explorat lumea fascinantă a viticulturii vrâncene.

Printre invitați s-au aflat nume importante precum:

Prof. univ. dr. Valeriu V. Cotea

Conf. univ. dr. Cintia Colibaba (Facultatea de Horticultură Iași)

Cercetător științific dr. Cătălin Zamfir (Academia Română – Filiala Iași)

Jurnaliști de vin: Iulian Grigorescu, Răzvan Stoenescu, Horia Hasnaș și Cosmin Tudoran (care a și moderat evenimentul)

Elevii de la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” din Focșani și Liceul de Agricultură și Industrie Alimentară Odobești au participat activ, punând întrebări și arătând interes pentru viitorul viticulturii și păstrarea tradițiilor locale.

Evenimentul a fost completat de o expoziție de pictură și grafică realizată de elevii Liceului de Arte „Gh. Tattarescu” din Focșani, precum și de creațiile literare înscrise la concursul de poezie bahică – toate inspirate de universul vinului.

A fost lansat și albumul „Muzeul Satului Vrâncean”, o colecție de imagini care surprind frumusețea satului tradițional din zona podgoriilor vrâncene.

Cu ocazia Zilei Porților Deschise, vizitatorii Muzeului Viei și Vinului au putut testa masa interactivă introdusă în cadrul proiectului – un instrument modern și educativ care aduce tradițiile vinului mai aproape de public.

De-a lungul proiectului, elevii au participat și la un atelier de dogărie în Nereju, dar și la vizite de studiu în două dintre cele mai cunoscute crame din județ. Proiectul a fost finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. La finalul zilei, jurnaliștii de vin au fost invitați să descopere vinurile locale direct de la sursă – de la cramele vrâncene – și să se lase inspirați de aromele locului.

”Vrancea este inima viticulturii românești, cu cea mai mare suprafață viticolă și cei mai mulți producători din România, de aceea vinul face parte din identitatea și tradiția noastră. Prin acest proiect am redescoperit valorile care ne definesc, am apropiat tinerii de tradițiile legate de vinificație și putem spune că privim cu încredere spre viitor”, este mesajul președintelui Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici.

