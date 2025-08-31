Vine ploaia! Meteorologii au emis avertizare

Reclama

Astăzi, 31 august, meteorologii au emis un cod galben de ploi imediate pentru județul Vrancea dar și multe alte județe. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…60 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni. În nord-estul Munteniei, partea continentală a Dobrogei și local în Moldova, în special după-amiaza și seara vor fi vijelii (cu rafale de 60…75 km/h), grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm) și averse torențiale. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de peste 40 l/mp.

Deocamdată nu au fost emise mesaje ro alert pentru furtuni sau grindină.

