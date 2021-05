Voluntar SMURD la I.S.U. Vrancea

Am luat cea mai bună decizie… să salvez vieți!

În urmă cu 2 ani, Georgiana îmbrăca pentru prima oară costumul roșu de voluntar SMURD. Elevă la o Școală Postliceală cu profil sanitar din municipiul Focșani, a aflat de programul de voluntariat ”Salvator din pasiune”, desfășurat în cadrul I.S.U. Vrancea, de la o doamnă profesoară, care a îndrumat-o să se înscrie pentru a pune în practică ceea ce învață la cursuri.

După cum ea însăși spune, ”a fost cea mai bună decizie!” Ce înseamnă acum voluntariatul și cum vede toată această experiență, ne povestește chiar ea:

”Voluntariatul! De ce să alegi așa ceva? La ce-ți folosește? De ce aici, unde este atâta strictețe și nu în altă parte unde este mai ușor? Sunt întrebări pe care le-am auzit frecvent, dar și pe care eu, mi le-am pus de multe ori. Am încercat să găsesc răspunsuri concise și consistente pentru că, nici eu nu înțelegeam de ce am ajuns dependentă de această activitate. Din cauza programului încărcat, la un moment dat am vrut să renunț. Am considerat că în 2 ani mi-am format deprinderile necesare în acest domeniu, însă nu este adevărat. Mi-am dat seama că niciodată nu trebuie să fii mulțumit cu ceea ce știi, mai ales când este vorba despre salvarea unei vieți. Fiecare caz la care am participat m-a învățat ceva nou, dar mai cu seamă m-a învățat că lupta pentru viață merită orice efort.

Cred că, asemeni mie, nici un voluntar nu poate uita prima zi când a intrat pe porțile unității. Simți imediat ordinea și disciplina specifice sistemului militar dar, în același timp, rămâi surprins de bunăvoința cu care ești întâmpinat. Îmi amintesc că atunci când completam formularele de înscriere, eram timidă și entuziasmată fiindcă nu știam ce o să urmeze, dar aveam încredere că totul avea să fie bine. Am avut dreptate!

Nu pot uita prima dată când am pășit în ambulanța SMURD, primul caz și susținerea pe care am primit-o din partea colegilor. Când ești alături de pompieri ai mereu sentimentul că faci parte din echipă, iar ei nu ezită nici o clipă să îți ofere sprijin. Brațele lor sunt deschise să te învețe și să te ajute. Curajul și devotamentul acestora este molipsitor. Cu toate că, eu consider că este diferit să lucrezi pe autospeciala de intervenție față de ambulanța SMURD, pentru ei are aceeași importanță. Am înțeles și de ce. Pompierii se ocupă de locul unde se produce situația de urgență, incendiu sau accident, iar SMURD-ul se ocupă de victimă. Aceste două acțiuni au același scop, salvarea vieții. Nu doar viața omului, ci tot ce este viu la locul incidentului. Când spui ”incendiu”, spui „foc”, când spui „foc”, spui „ardere”, când spui „ardere”, spui „distrugere”. Un loc poate fi distrus. Atunci când spui „loc”, spui „viață”. Ca urmare, ideea de a salva, te face salvator, te face util și nu util ca în orice domeniu. Devii util în ceea ce ar putea fi ultima secundă a vieții respective. În acele clipe, adrenalina își face simțită prezența în câteva secunde , nu te mai gândești să faci totul ca la carte. Nu! Să fim sinceri! Te gândești să faci tot posibilul să ajungi la rezultatul dorit. Și îți iese, că știi că ești alături de profesioniști. Oricât de nepriceput ai fi la început, ca în cazul meu, suportul și indicațiile oferite te mobilizează să acționezi. Nu ai timp să eziți, adrenalina te scoate mereu din starea de șoc când vezi pentru prima dată un caz diferit de altele, fiindcă oricât de mult ai spune că le -ai văzut pe toate, mereu vine un caz nou și îți dă peste cap această convingere, te împinge să lupți cu tine și să te autodepășești devenind astfel un învingător, iar eu mă consider o învingătoare.”

La cei 22 de ani ai săi, voluntara Georgiana Petrache a reușit să demonstreze că societatea în care trăim, dominată mai mult de partea materială, se poate transforma într-o lume mai bună, dacă fiecare dintre noi ar da mai multă dovadă de solidaritate la suferințele semenilor.

Felicitări, Georgiana! Ești un exemplu că: ”Cine salvează o viață, salvează o lume întreagă”

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al I.S.U. Vrancea

Partajează asta: Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

WhatsApp