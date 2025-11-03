Vom circula pe autostradă de la București la Adjud. Proiectul „salvat” de Ion Ștefan pune Moldova pe harta investițiilor

Vom circula pe autostradă de la București la Adjud. Proiectul „salvat” de...

Prioritatea fostului ministru al dezvoltării Ion Ștefan, proiectul A7, pune Moldova pe harta investițiilor. Dacă în 2019, nimeni nu credea în promisiunile lui Ion Ștefan, astăzi primim vestea că până la finele anului 2025 se va circula pe autostradă, în condiții de siguranță de la Adjud la București. Sute de vieți salvate, drumuri deschise către investiții și nu în ultimul rând o normalitate de care zona Moldovei beneficiază după zeci de ani. Miile de telefoane, sutele de ședințe, organizarea ca la carte din mandatul Guvernului Orban cu Ion Ștefan la Ministerul Dezvoltării aduce rezultatele de astăzi. ”Încă din 2019, când am intrat la guvernarea României, cu Ludovic Orban premier, am făcut din proiectul lui A7 o prioritate și am condus săptămânal ședințele de lucru pe marele proiect de infrastructură de la Ministerul Transporturilor. Banii europeni ne vor aduce autostradă în singura regiune istorică fără șosea de mare viteză. Autostrada Moldovei A7 este un proiect vital pentru regiunea noastră, menit să ofere conexiuni rutiere rapide și sigure spre marile orașe din est și din sud, dar și spre rețelele internaționale de transport. A7 va însemna dezvoltare economică și socială pentru întreaga zonă”, anunța fostul ministru Ion Ștefan în urmă cu un an.

Pe tronsonul de aproximativ 17 km dintre Domnești Târg și Adjud, stadiul lucrărilor a depăşit 90%, constructorul vrâncean lucrează la foc continuu.

Constructorul român (UMB Spedition) lucrează acum în special:

– în zona pasajului de la Domnești Târg, unde, se execută lucrări de hidroizolație, după ce a fost turnată placa de suprabetonare,

la podul peste râul Trotuș și la nodul Adjud.

Valoarea contractului pentru construcția acestui lot (38,78 km) este de 2,48 miliarde de lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin PNRR.