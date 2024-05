Votați Ana-Maria Dimitriu-Bunghez – pentru un Focșani modern

Reclama

9 iunie este data la care focșănenii pot schimba viitorul. Este ziua în care fiecare dintre noi are șansa de a schimba lucrurile în bine și a participa activ la dezvoltarea comunității. Focșaniul are nevoie de mâna de fier a unei femei, care să facă ”curățenie” în haosul creat de actualul primar. Ana-Maria Dimitriu-Bunghez este candidatul Alianței Dreapta Unită pentru funcția de primar al municipiului Focșani. Alături de echipa sa de consilieri, Ana-Maria Dimitriu-Bunghez reprezintă viitorul și șansa focșănenilor de a trăi într-un oraș modern, un loc unde copiii să poată crește în siguranță. ”Activitatea administrativă desfășurată în calitate de consilier local 2016-2020 și viceprimar 2020-2024 mă motivează să candidez la funcția de primar al municipiului dat fiind faptul că sunt mereu aproape de focșăneni oferindu-le suport ori de câte ori au nevoie și cunoscând-le problemele zilnice cu care se confruntă. Îmi doresc să continui să lucrez pentru și alături de locuitorii Focșaniului nostru, pentru a construi un viitor mai bun și mai prosper pentru toți. Prin urmare, vă cer sprijinul și încrederea dumneavoastră pentru a putea transforma viziunea noastră comună în realitate”, a anunțat candidatul ADU la funcția de primar al municipiului Focșani, Ana-Maria Dimitriu-Bunghez. Așa cum a demonstrat și în mandatul de viceprimar, Ana-Maria Dimitriu-Bunghez va reprezenta mereu un sprijin pentru comunitate, pentru fiecare cetățean în parte iar proiectele conturate pentru următorii patru ani vor deveni o realitate. ”Am fost și voi rămâne un om de cuvânt. Programul meu electoral este construit împreună cu focșănenii. Din zecile de ore petrecute săptămânal prin cartierele orașului, stând de vorba cu oamenii, am reușit să aflu care le sunt nemulțumirile, nevoile și dorințele. Împreună cu fiecare dintre dumneavoastră voi readuce faima Focșaniului de altădată”, a mai precizat Ana-Maria Dimitriu-Bunghez. Alianța Dreapta Unită aduce în față focșănenilor o echipă de consilieri locali bine pregătiți, cu experiență în administrație și care vor pune umărul la modernizarea corectă și reală a municipiului. Pe data de 9 iunie, votează cu încredere echipa ADU la Primăria municipiului Focșani!

Programul electoral al candidatului ADU – Ana-Maria Dimitriu-Bunghez

Realizarea centurii de vest a Focșaniului ce va lega E 85 de centura de nord a municipiului – transformarea actualei șosele de centură în bulevard Asfaltarea cu prioritate a mai multor artere stradale din municipiul Focșani (Str. Argeș, Str. Alecu Sihleanu, Prof. C Stere, Fundătura Comisia Centrală, Str. Tisa, Str. Drumușor (Mândrești), Str. Rovine, str. Ecaterina Varga, str. Bujor, str. Agriculturii, str. Mureșului, str. Cernei, str. Dogăriei, str. Crișana, str. Greva de la Grivița.) Construirea a 2 creșe și 2 grădinițe noi în municipiul Focșani cu dotări moderne Acordarea ”Trusoul bebelușului” în valoare de 3000 pentru fiecare nou-născut în municipiul Focșani și un pachet analize pentru sarcină în valoare de 2000 lei Reabilitarea școlii și grădiniței din cartierul Mândrești Construirea a două parcări supraterane P+2E în Zona Bahne și pe bulevardul Independenței ZERO taxă de parcare de reședință în Focșani Construirea de locuințe sociale și locuințe pentru tineri – 500 locuințe pentru tineri, 50 locuințe de serviciu, 50 locuințe sociale Reabilitarea Pasaj Vâlcele – reabilitarea structurală a pasajului și identificarea de soluții pentru drenarea căilor de acces pe timp ploios Reabilitarea Grădinii de Vară din Parcul Bălcescu – redarea imobilului în circuitul de filme pe timp estival și acordarea de abonamente GRATUITE pentru pensionari și adolescenți Reînființarea Filarmonicii „Unirea” Demararea programului de înverzire a orașului: ”Un om , un pom: 70 de mii de arbori pentru 70 de mii de suflete” Rezolvarea problemei parcărilor de cartier pentru persoanele cu dizabilități – identificarea zonelor în care această categorie nu are asigurată parcare cu destinație specială Asigurarea iluminatului public în cartiere care nu beneficiază de acest serviciu necesar pentru siguranța cetățenilor Înjumătățirea prețului la serviciul de salubritate Salubrizarea municipiului la standarde europene – schimbarea pubelelor de cartier, reînnoirea parcului auto, pentru a evita scurgerea de dejecții menajere în timpul colectării gunoiului Transport public gratuit pentru toți pensionarii – acordarea de abonamente gratuite cu călătorii nelimitate și încheierea unui parteneriat cu Poșta Română și Casa de Pensii pentru a scuti pensionarii de drumuri, hârtii și livrarea acasă a abonamentelor Sprijinirea operatorilor economici care realizează investiții în municipiu prin scutirea de taxe pentru primii 5 ani Menținerea/înființarea stațiilor de taxi în municipiu Rezolvarea problemei câinilor comunitari – identificarea de soluții în acest sens prin parteneriate cu asociații de profil Punerea în valoare a monumentelor istorice reprezentative Parteneriat public – privat pentru asistență medicală la domiciliu în cazul persoanelor vârstnice Construirea unui parc distracții – „UnireaPark” pentru copii/adolescenți Preluarea, reabilitarea și cofinanțarea Casei de Cultură „Leopoldina Bălănuță” CSM – Înființarea de noi secții sportive, promovarea și susținerea sportivilor vrânceni Construirea unui nou sediu pentru ”Palatul Copiilor” Focșani

Pe 9 iunie, alege o femeie la cârma orașului! Pe 9 iunie votează Ana-Maria Dimitriu Bunghez primar pentru Focșani!

(Material realizat de SC INFORMAȚIA VRÂNCEANĂ SRL, la comanda Partidului FORȚA DREPTEI VRANCEA (Alianța electorală: Alianța Dreapta Unită USR-PMP-FORȚA DREPTEI). Cod mandatar financiar coordonator 21240063).

