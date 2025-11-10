Vrancea aduce acasă istoria: osemintele domnitorului Grigore Al. Ghyka, omagiate la Muzeul Vrancei

Reclama

Moment istoric astăzi pentru vrânceni! În cadrul unui impresionant ceremonial de repatriere desfășurat în Piața Unirii din Focșani, am adus un omagiu rămășițelor pământești ale ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka. Cortegiul a ajuns apoi la Muzeul Vrancei, unde sicriul cu osemintele domnitorului a fost depus pe un catafalc în foaierul Muzeului Vrancei (fostul Palat al Justiției din Str. Cuza Vodă nr. 8).

Vrâncenii pot aduce un omagiu unuia dintre întemeietorii României moderne, domn al Moldovei între anii 1849-1853 și 1854-1856, după următorul program:

– Luni, 10 noiembrie, de la depunerea la Muzeu până la ora 21ºº

– Marți, 11 noiembrie, între orele 9ºº – 21ºº

– Miercuri, 12 noiembrie, între orele 7ºº – 9ºº, după această oră urmând să fie reluată deplasarea către Iaşi.

Reclama

Consiliul Județean Vrancea, prin Muzeul Vrancei, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” și Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea, organizează marți, 11 noiembrie, la Muzeul Vrancei, de la ora 11:00, un simpozion dedicat operei politice reformatoare a domnitorului Grigore Al. Ghyka, în semn de recunoștință pentru moștenirea sa istorică.

”Grigore Alexandru Ghica, domnitor al Moldovei în anii 1849–1853 și 1854–1856, a condus nu doar o țară, ci un sens moral. Într-un context geopolitic complicat, el a orientat Moldova spre modernitate: instituții mai clare, administrație civilă, presă liberă, educație și cultură. Gestul său definitoriu a fost abolirea robiei romilor în 1855, afirmând că nimeni nu poate fi proprietar pe un alt om. Prin aceasta, Moldova a devenit un spațiu moral înainte de a deveni un stat puternic. Moartea sa în 1857 a venit după ce pregătise drumul pentru Unirea Principatelor, oferindu-i lui Cuza o temelie morală. Numele lui Ghica reprezintă astăzi parte din caracterul și identitatea noastră, amintindu-ne că adevărata modernitate începe din dreptate”, a declarat în cadrul ceremoniei Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea. Fostul domnitor va fi reînhumat la Iași, lângă Palatul Culturii. Grigore Alexandru Ghyka (1807–1857) a fost un domnitor reformator al Moldovei, care și-a dorit unirea Principatelor Române, a fondat Jandarmeria Română (în 1850), a desființat cenzura și a deschis drumul României moderne.

Vă așteptăm la Muzeul Vrancei, pentru a face parte din acest moment istoric, cu profund respect pentru memoria unuia dintre românii care au clădit România modernă.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea