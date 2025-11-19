Vrancea în dezvoltare: proiecte care aduc valoare comunității

De către

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a condus astăzi ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU), în cadrul căreia au fost analizate mai multe proiecte de dezvoltare urbană și investiții importante pentru comunitățile din județ.

Aviz final PUZ – Orașul Odobești

Proiect pentru construirea unui magazin retail și galerie comercială, cu parcări, stații de încărcare electrică, spații verzi amenajate, accese auto/pietonale și branșamente la utilități, pe o suprafață de 9.000 mp.

Un proiect ce contribuie la diversificarea serviciilor comerciale și la modernizarea infrastructurii urbane. Aviz de oportunitate – Comuna Cotești (sat Goleștii de Sus)

Întocmirea PUZ pentru dezvoltarea unei zone destinate comerțului, prestărilor de servicii și depozitării, pe o suprafață de 10.249 mp.

Un demers ce deschide noi oportunități economice pentru comunitatea locală. Aviz de oportunitate – Comuna Dumitrești

Elaborare PUZ în vederea construirii unui centru comercial PENNY, care va include spații specializate pentru produse din carne și brânzeturi, accese modernizate, zone pietonale, sistematizare verticală. Suprafața totală analizată: 5.160 mp.

O investiție ce susține dezvoltarea zonei și accesul locuitorilor la servicii comerciale moderne. Aviz final PUZ – Comuna Dumbrăveni

Reglementarea unei zone de servicii pe o suprafață de 9.412 mp în intravilanul localității.

Un pas important în configurarea unei infrastructuri locale adaptate nevoilor actuale.

”Toate proiectele au fost analizate cu rigoare, în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv în ceea ce privește amenajarea benzilor de descărcare din drumul județean, necesare pentru asigurarea accesului optim către noile obiective de investiții.” – Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea.

Administrația județeană rămâne angajată în procesul de dezvoltare durabilă, sprijinind investițiile care aduc valoare comunităților și contribuie la creșterea calității vieții în județ.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea