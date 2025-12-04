Vrancea investește în viitor: deșeuri transformate în biogaz și energie electrică

De către

Pași concreți pentru un județ mai curat și mai verde.

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a avut recent o întâlnire cu reprezentanții unui fond de investiții, lider mondial în soluții de tratare anaerobă a deșeurilor și transformarea acestora în resurse valoroase: biometan, energie electrică și compost utilizabil în agricultură.

Discuțiile au vizat oportunitatea construirii și operaționalizării, la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Haret, a unei stații moderne de tratare a deșeurilor. Printre beneficiile unui astfel de proiect se numără:

🔹 Valorificarea deșeurilor biodegradabile și vegetale prin transformarea lor în combustibil și produse utile economiei locale.

🔹 Reducerea semnificativă a cantității de deșeuri destinate depozitării finale.

🔹 Scăderea costurilor serviciului de salubritate pentru populație.

”Vrancea are un potențial extraordinar – resurse naturale, oameni implicați și deschiși spre dezvoltare. Tocmai de aceea, atragerea investițiilor este o prioritate pentru mine, în calitate de președinte al Consiliului Județean, astfel încât proiecte noi, moderne și sustenabile să prindă contur în județul nostru.” – Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea.

Rămânem dedicați proiectelor pentru un județ mai curat, mai verde și mai eficient economic și pentru un viitor sustenabil în Vrancea.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea