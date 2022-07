Vrânceancă de nota zece la examenul final al Școlii de Maiștri Militari

Setat ca obiectiv la început anului calendaristic 2021, printr-un dram de nebunie și o doză de curaj, rezultatele s-au concretizat în primă fază odată cu admiterea din luna august a aceluiași an. Nu a fost cel mai ușor obiectiv de atins, dată fiind complexitatea admiterii. Urma să vină o perioadă încărcată, în care pe lângă pregătirea celor trei probe, trebuia să-mi onorez sarcinile în calitate de sport leader în magazinul Decathlon Focșani. Mi-am demonstrat că totul e posibil atunci când ai încredere în tine, în resursele de care dispui, ești perseverent și, nu în ultimul rând, destul de bine organizat. După nopți întregi de studiu și dimineți de antrenament, am reușit dintr-o primă și ultimă încercare, să intru în această mare familie numită armată. Nu a fost un an tocmai ușor. Am întâmpinat fel de fel de obstacole. Am resimțit presiunea stresului emoțional și mi-am testat limitele răbdării la orice pas. Sistemul de învățământ militar este cu totul diferit față de cel civil. Apar presiuni din toate părțile care pot pune bariere sociale, psihologice care pot afecta întregul parcurs al cunoașterii.