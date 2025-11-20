Vulturu: Proiect de modernizare a rețelei electrice

Reclama

Administrația locală din comuna Vulturu au demarat un proiect foarte important pentru dezvoltarea comunității. Este vorba despre modernizarea rețelei electrice din localitate, un proiect care va moderniza infrastructura publică, reprezentând un atu pentru atragerea investițiilor private în comună. ”Începând cu perioada următoare, în localitățile Vulturu și Boțârlău se vor desfășura lucrări ample de modernizare a rețelei electrice de medie și joasă tensiune (MT/JT), fiind emisă deja autorizația de construcție. Această investiție reprezintă una dintre cele mai importante modernizări de infrastructură electrică realizate în comuna noastră în ultimii ani și are ca scop îmbunătățirea calității serviciilor de alimentare cu energie electrică, creșterea siguranței și eficienței rețelei, precum și pregătirea comunei pentru viitoare proiecte de dezvoltare. Prin aceste lucrări, comuna Vulturu face un pas important spre modernizarea infrastructurii publice și spre asigurarea unor condiții mai bune de viață pentru toți locuitorii”, a precizat primarul Nicușor Păcuraru.

Vulturu este una dintre localitățile care în ultimii ani au cunoscut o reală dezvoltare, atât în infrastructura rutieră cât și în domeniul sănătății sau al învățământului. ”Am reușit să consolidăm în cadrul primăriei o echipă foarte bine pregătită care are o activitate constantă și eficientă în ceea ce privește accesarea fondurilor europene, contribuind în mod semnificativ la dezvoltarea comunității. Rezultatele obținute sunt dovada faptului că lucrul în echipă, seriozitatea și angajamentul față de comunitate pot transforma oportunitățile în proiecte concrete care aduc beneficii reale cetățenilor”, a mai precizat primarul comunei Vulturu.

