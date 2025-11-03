Week-end aglomerat pentru pompierii vrânceni

De către

În perioada 31 octombrie– 02 noiembrie a.c., pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Anghel Saligny” al Județului Vrancea au intervenit în 36 de misiuni, dintre care:

9 intervenții pentru:

stingerea incendiilor;

acordarea de asistență persoanelor aflate în dificultate;

alte tipuri de intervenții;

26 de misiuni SMURD, pentru acordarea primului ajutor calificat și transportul persoanelor la unități spitalicești.

Printre cele mai semnificative evenimente gestionate în această perioadă:

în comuna Păulești , pompierii au acordat primul ajutor calificat unei persoane care a fost rănită după ce s-a răsturnat cu un ATV;

, pompierii au acordat primul ajutor calificat unei persoane care a fost rănită după ce s-a răsturnat cu un ATV; în orașul Panciu , pompierii au intervenit la un accident rutier , o victimă fiind transportată la spital;

, pompierii au intervenit la un , o victimă fiind transportată la spital; în comuna Milcovul , sat Lămotești , un incendiu la o locuință s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 150 mp, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani intervenind cu 2 autospeciale de stingere, o autospeciala de intervenție și salvare de la înălțimi și o ambulanță SMURD;

, sat , un s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani intervenind cu 2 autospeciale de stingere, o autospeciala de intervenție și salvare de la înălțimi și o ambulanță SMURD; în comuna Păulești , un alt incendiu de locuință s-a manifestat pe o suprafață de cca 150 mp, în acest caz, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Tulnici și Secției de Pompieri Vidra intervenind cu 2 autospeciale de stingere ;

, un alt s-a manifestat pe o suprafață de cca în acest caz, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Tulnici și Secției de Pompieri Vidra intervenind cu 2 autospeciale de stingere ; în comuna Străoane , pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu de litieră ;

, pompierii au intervenit pentru stingerea unui ; pe DN 2 (E 85), în localitatea Haret, s-a produs un accident rutier, în urma căruia trei persoane au fost transportate la spital;

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea solicită cetățenilor anunțarea tuturor situațiilor care pot pune în pericol viața, bunurile sau mediul înconjurător la numărul unic pentru apeluri de urgență 112!

Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro și aplicația de mobil DSU care poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.

Compartimentul Informare și Relații Publice al ISU Vrancea