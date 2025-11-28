Zeci de polițiști și jandarmi pe străzi în week-end-ul de 1 decembrie

Având în vedere minivacanța prilejuită de sărbătorirea Sfântului Andrei și a Zilei Naționale a României, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a dispus măsuri suplimentare în vederea asigurării climatului de ordine și siguranță publică.

Astfel, în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie a.c., zilnic, peste 150 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea vor fi în teren, pe raza întregului județ, unde vor acționa pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, precum și pentru descurajarea și combaterea activităților care pot pune în pericol viața cetățenilor. Acțiunile vor fi organizate în sistem integrat, alături de celelalte structuri cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice.

Polițiștii vor fi pregătiți să intervină ori de câte ori vor fi solicitați de către cetățeni sau în cazul în care vor constata încălcări ale normelor legale în vigoare. Totodată, în contextul în care se anticipează un trafic intens, polițiștii rutieri vor acționa pentru siguranța traficului rutier și pentru reducerea victimizării cetățenilor prin implicarea în accidente de circulație. Polițiștii rutieri vor fi sprijiniți de efective din cadrul structurilor de ordine publică, iar în cadrul activităților desfășurate vor folosi autospecialele dotate cu echipamente de supraveghere video a traficului rutier și de măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor. De asemenea, vor fi utilizate aparatele etilotest și drugtest pentru depistarea și sancționarea persoanelor aflate sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

Recomandăm tuturor cetățenilor să respecte indicațiile polițiștilor din trafic, normele legale în vigoare și să manifeste un comportament responsabil pentru a nu fi implicați în evenimente negative. Totodată, în situația în care sunteți martor sau victimă a unei infracțiuni, solicitați sprijinul celui mai apropiat echipaj de poliție sau apelați numărul unic pentru situații de urgență – 112.