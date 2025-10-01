Zi de sărbătoare pentru vârstnicii din Nistorești

Administrația locală, prin intermediul proiectelor destinate persoanelor vârstnice, le-a pregătit o surpriză acestora cu ocazia Zilei persoanelor vârstnice. Într-un cadru prietenos, beneficiarii acestor proiecte au participat la o masă festivă iar la final au socializat la o felie de tort alături de primarul Teodor Dobre și personalul angajat în cadrul proiectului. ”Am reușit prin intermediul acestor proiecte să aducem puțină bucurie în sufletele vârstnicilor din localitatea Nistorești. Am creat o adevărată comunitate, unde cei aflați în nevoie primesc ajutor de specialitate, îngrijiri specifice vârstei dar ne bucură mai ales faptul că am reușit să îi reintegrăm prin activitățile recreative pe care le organizăm periodic. Avem o echipă de angajați dedicați care le oferă zilnic tot sprijinul de care au nevoie”, a transmis edilul Teodor Dobre. Primăria Nistorești este printre primele localități din Vrancea care au reușit să implementeze aceste două proiecte dedicate persoanelor vârstnice. ”Suntem periodic la curent cu toate liniile de finanțare care se deschid pentru a reuși să accesăm fonduri pentru dezvoltarea localității noastre. Cu ajutorul fondurilor europene am reușit să implementăm în Nistorești atât proiecte sociale, de infrastructură dar și dedicate învățământului”, a mai spus primarul Teodor Dobre.

