Ziua curățeniei naționale marcată și de Școala Gimnaziala ”Anghel Saligny” Focșani

Elevii, profesorii, angajații dar și conducerea Școlii Gimnaziale ”Anghel Saligny” Focșani au participat la ”Ziua curățeniei naționale”. Ca în fiecare an, s-a curățat curtea școlii, străzile învecinate dar și parcurile din apropiere. Au fost strânși zeci de saci cu gunoaie și deșeuri. ”Am participat, alături de colegii și elevii Școlii Gimnaziale „Anghel Saligny”, la o activitate de curățare a mediului înconjurător. Pentru noi aceste acțiuni sunt o obișnuință deoarece frecvent ieșim să curățam în zona școlii, ne educăm copiii să respecte mediul înconjurător și să participe activ la educația pentru natură”, a precizat profesorul Mircea Lazăr, directorul Școlii Gimnaziale ”Anghel Saligny” Focșani.

